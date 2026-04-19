秘鲁总统大选首轮开票缓慢 延至5月中旬公布

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（法新社利马18日电） 秘鲁投票过程混乱，导致选情胶着。一名官员今天表示，总统大选首轮选举结果将延迟至5月中旬才公布。

秘鲁最高选举司法机构━国家选举委员会（JNE）秘书长克拉维荷（Yessica Clavijo）今天接受RPP电台访问时表示：「我们预计在5月中旬才能有总统选举的首轮结果，这将决定能进入第2轮投票的候选人。」

秘鲁本月12日公民投票选总统，至今开出93.4％选票，日裔右派候选人藤森惠子（Keiko Fujimori）以17％支持度暂时领先。

首轮结果的前两名，将进入6月的第2轮决选。

左派候选人桑杰士（Roberto Sanchez）获得12％选票，目前居第二；极保守派亚里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）则以11.9％紧追在后居第三，形成拉锯。

今天两人票数差距略为拉开，相差1万3600票。

克拉维荷表示，开票进度缓慢，原因是必须审查超过1万5000张有争议的选票，这争议选票中有约30％属总统选举的选票，其余则为国会选举相关。

此次选举因首都利马部分投票所出现选票未及时送到情况，选举过程一度混乱，而必须将投票延至20日才结束。

尽管如此，欧盟选举观察团仍给予秘鲁这次选举正面评价。（编译：纪锦玲）