秘鲁警方营救犯罪集团性剥削受害者 救出123名女性

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（法新社利马8日电） 秘鲁警方今天表示，他们已经从一个势力庞大的委内瑞拉犯罪集团手中，解救123位遭到性剥削的女性。

上百名员警昨晚在秘鲁首都利马执行突袭行动，逮捕23名疑似为帮派份子的人士。

秘鲁警方指出，123位获救者包含3名未成年人。

被捕的23人隶属于委内瑞拉最大黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）旗下一个分支，这个帮派从2021年以来一直在秘鲁活动。 秘鲁警方曾在2024年1月救出40名年轻女性，她们在社群网路上被同一个犯罪组织性剥削。

阿拉瓜火车2014年在委内瑞拉阿拉瓜州（Aragua）成立，且势力范围已扩展到哥伦比亚、秘鲁、智利等南美洲国家。

美国总统川普（Donald Trump）去年在选战期间，矢言大规模驱逐非法移民，并指控无证移民涉入暴力犯罪。

川普今年1月20日重返白宫当天就立即签署行政命令，点名阿拉瓜火车等犯罪集团，称他们「在美国及全球的暴力和恐怖活动」对于「西半球国际秩序稳定」构成威胁。

华府本月5日指出，阿拉瓜火车的10名成员已被移送至古巴境内由美方管理的关达那摩湾（Guantanamo Bay）拘留所。