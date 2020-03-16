教育还是娱乐？兼而有之！ (Dokufest)

在巴尔干地区的科索沃，当地的电影制片人在鼓舞人们，并赋予他们更多的权限和更广阔的创作空间，这也就是为什么瑞士会给予他们支持。



科索沃于2008年宣布独立，在经历1999年毁灭性的内战之前，作为南斯拉夫解体后残余的一部分被忽视多年，现如今，这个新生国家正在慢慢恢复重建，人们的收入也在缓慢增加。但科索沃仍然在欧洲最贫穷国家排名中位列第三，青年失业率约为60%。

因此，大量年轻人为了谋生离开科索沃，也就不足为奇了。根据政府于2018年底公布的数据，超过11.1万名科索沃人在瑞士定居。包括科索沃电影制片人在内的一部分科索沃人试图扭转趋势，鼓励年轻人留下来建设家乡。

“家”在何方？

独立电影制片人伊利尔·哈萨那（Ilir Hasanaj）的父亲是一位政治活动家，他在伊利尔七岁的时候，就从科索沃逃往瑞士。伊利尔在温特图尔长大，2015年毕业于苏黎世艺术大学。2012年，他前往科索沃制作一部电影，并决定留在当地。

他在普里什蒂纳加入了“特莫基斯”(“Termokiss”)，这是一个由一群年轻的活动家于2016年组成的团体。他们把废弃的建筑利用起来，改造成社区活动空间，通过音乐会筹集建筑翻新所需的资金。伊利尔在这里成立了一家电影俱乐部。在他看来，科索沃，给了他新的灵感。

多酷菲斯特电影节：让电影院走向观众



科索沃有一波新兴的电影制片人，他们关注社会议题、环境问题，并且给年轻人发声的机会。伊利尔就是这些制片人之一。西南小城普里兹伦一年一度的多酷菲斯特电影节，为他们的工作提供了一个平台。



这个电影节由志愿者在2002年设立，当时他们几乎没有资金，电影也很少。但是到2019年，电影节上已经有280部电影上映，还有音乐活动和艺术展览。瑞士资讯swissinfo.ch到访时，当地酒店都已经订满了，酒吧和餐馆生意红火，招待国际客人和科索沃本地人。

多酷菲斯特电影节雄心勃勃地致力于改善社会。其设立的“家门口的电影院”项目利用乡镇里太阳能发电的快闪移动电影院，把电影带到观众面前。放映的电影主要关注的是民主和人权问题、生态和文化遗产保护议题。

太阳能电影院让孩子们了解人权相关知识。

(Dokufest)

瑞士外交部为科索沃的电影和文化活动提供支持，因为这些电影和活动有利于时期过渡，帮助减少贫困，预防或化解冲突，确保良好治理、言论自由和民主化。

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一抹绿色

多酷菲斯特电影节的项目部门多酷实验室开发了线上教学资源，为还在上学的孩子们讲解复杂的问题，促进社会发展。实验室也通过工作坊、训练营等方式培训年轻的电影制片人。最近，实验室组织了一次移动电影节，放映关于全球各地城市空间变化的纪录片，不论这些变化是好是坏。制片人会亲临放映现场，与观众讨论与发展相关的问题。

多酷实验室主任伊洛·比利巴尼(Eroll Bilibani)说：“在这些地区，无实质规划的城市化进程影响了气候变化。我们希望启发市长们和公民社会领袖，鼓励他们采取行动。市长们可以帮助各城市提供自行车车道，提供更多的绿色空间。”

比利巴尼说，他希望年轻人“积极活跃地推动社会变化”。 (swissinfo.ch)

2019年，多酷菲斯特电影节收到来自瑞士的3万欧元(合23.7万人民币)资助。瑞士外交部的皮埃尔·阿兰·埃尔钦汗(Pierre-Alain Eltschinger)解释说：“该组织在通过艺术、纪录片和摄影讨论重要社会问题方面，已经成了主要催化剂。它还组织了聚焦于战争及其后果等主题的辩论活动。”

拯救我们的电影院

除了讨论社会议题之外，随着年轻人、艺术家和电影制片人努力从房地产开发商手中夺回老电影院，人们也越来越关注物质文化遗产。2007年，普里兹伦市长宣布将拆除隆巴迪(Lumbardhi)电影院，用于新的地产开发。数千民众签署了请愿书，要求保留这家文化中心。

北部城市佩奇是科索沃最大的城市之一，位于阿尔巴尼亚阿尔卑斯山脚。这座城市也在见证一场相似的战役。2010年，一些年轻的电影制片人利用电影院举办了安尼拔(Anibar)国际动漫节。他们拿到了为期15年的租约，但很快发现这栋楼要被“用作他途”。安尼拔动漫节组织了一次成功的公众抵抗运动，不让推土机逼近半步。



2019年，瑞士给安尼拔动漫节提供的资金翻了一倍，达到2.5万欧元（合19.7万人民币）。埃尔钦汗解释说：“动漫节通过鼓励制作动画片，并组织在科索沃放映这些影片，成功地将动画片这种艺术形式转变为科索沃的重要媒介。”

2019年的安尼拔动漫节放映了来自世界各地的300多部动画片。动漫节主题是“希望和恐惧”，主要聚焦于年轻人的不安全感。

安尼拔动漫节总监弗内·萨那亚（Vullnet Sanaja）表示，科索沃人最大的担忧之一是出行限制，他说：“他们不能走出去看这个世界，那我们就为他们把世界带到眼前。”



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