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移民官员大搜捕 无证移民被逮个正着

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（法新社洛杉矶11日电） 当移民官员跳下一辆没有标记的货车，冲向在洛杉矶一间家得宝（Home Depot）复合居家卖场外等着临时工作上门的无证移民时，移民们吓得四散奔逃，害怕被逮捕和驱逐出境。

瓜地马拉人门迪亚（Oscar Mendia）说：「大家躲在木头下面、垃圾堆里，任何能找到一个小空间的地方。就像电影演的一样。」他估计有25人被捕。

这次突袭行动是川普总统下令扫荡移民行动的一环。本月6日以来，工厂和工作场所成为打击目标，引发美国第2大城市持续数日的愤怒抗议。

门迪亚今天指着约20名工人聚集的停车场说：「一切都从这里开始。」

门迪亚在美国无证生活了26年，过去从未遭遇突袭，即使在川普的第一个任期内也没有。

「在电视上看到是一回事，亲身经历又是另一回事。」

另一名不愿透露姓名的40岁男子表示，移民被关在拥挤的牢房里，无法与家人或律师交谈，之后马上就会被驱逐出境，光听就令人害怕。

但这不足以阻止这些工人来到这个停车场，他们聚集在此，希望能找到建筑、农业或体力劳动等方面的黑工。

这名男子：「这很困难，但我们必须工作，我们要养家活口。」他将大部分的收入都汇往宏都拉斯，养育他的6个孩子，供他们上学。

门迪亚也把钱汇回瓜地马拉，抚养他的3个孩子。他说，在这种反移民的氛围下，像他这样的人没什么好担心的。

但他说，对于新一代人来说，现在的情况「令人恐惧」。

「他们带着希望而来，带着对未来的梦想而来。」

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