移民议题成政坛焦点 英国宣布停发阿富汗等4国留学签证

2 分钟

（法新社伦敦3日电） 英国政府今天宣布，将停止向阿富汗、喀麦隆、缅甸及苏丹国民核发留学签证，并停止向阿富汗人发放工作签证，此举是其扩大打击寻求庇护者行动的一环。

英国内政部表示，来自这些国家的学生申请庇护人数激增。自2021年以来，总计已有近13.5万名寻求庇护者透过合法管道入境英国。 内政大臣马穆德（Shabana Mahmood）在声明中表示：「英国将永远为逃离战争与迫害的人提供庇护，但我们的签证制度不能被滥用。这就是为什么我做出前所未有的决定，拒绝核发签证给那些企图利用我们慷慨善意的特定国籍人士。」 英国内政部表示，来自阿富汗、喀麦隆、缅甸及苏丹的学生申请庇护人数，在2021年至2025年间「飙升」超过470%。 移民已成为英国政治的主要议题，极右派的英国改革党 （Reform UK）因其反移民立场在民调中支持率迅速上升。

英国历届政府都对横渡英吉利海峡、满载非法移民的小型船只束手无策，但当局同时也面临另一种压力，就是必须减少从其他途径入境的庇护申请者数量。 英国内政部表示，政府在2025年间已「将学生庇护申请量减少20%，但仍需进一步行动，因持学生签证入境者仍占整体申请者的13%」。