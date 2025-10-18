空袭阿富汗后 巴基斯坦宣布将于卡达进行谈判

（法新社伊斯兰马巴德18日电） 巴基斯坦国营电视台今天宣布，将与阿富汗塔利班（Taliban）当局在卡达举行会谈，塔利班政府随后证实这项消息。

巴基斯坦昨天晚间对阿富汗境内发动空袭，造成至少10人丧生，破坏了仅维持两天的边界停火协议。

巴基斯坦国营电视台的声明写道：「国防部长阿瑟夫（Khawaja Asif）与情报首长马里克将军（Asim Malik）今天将前往杜哈（Doha），与阿富汗塔利班进行会谈。」

塔利班政府随后证实将与巴基斯坦在卡达进行谈判。

塔利班政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在社群平台X上表示：「由国防部长雅库布（Mullah Mohammad Yaqoob）率领的伊斯兰大公国高层代表团，今天已启程前往杜哈。」

为期48小时的休战，暂停了将近一周的血腥边界冲突，这场冲突已造成双方数十名军人与平民丧生，但阿富汗昨天深夜指控巴基斯坦打破停火协议，并造成致命后果。

一名不愿具名的塔利班高阶官员告诉法新社：「巴基斯坦已破坏停火协议，并轰炸了巴克迪卡省（Paktika）的3个地点。阿富汗将会报复。」

另一位同样不愿具名的省立医院高层指出，这场空袭造成10名平民丧命、12人受伤，并补充说罹难者中有两名孩童。

阿富汗板球协会表示，有3名为了参加国内锦标赛而待在当地的球员遇害。