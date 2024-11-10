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窃听丑闻阴影下 模里西斯国会大选展开投票

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（法新社模里西斯首都路易港10日电） 模里西斯今天展开国会大选投票，在这个常被誉为非洲最稳定、最繁荣的民主国家，这一场势均力敌的选举，因为窃听丑闻而蒙上阴影。 由于媒体报导，有人担心选举舞弊，竞选活动始终紧张。选举委员会主委拉曼（Irfan Rahman）表示，投票所已部署了员警以确保安全。

经过长年争论，这个印度洋国家上月才达成历史性协议，英国同意把查哥斯群岛（Chagos Islands）主权移交模里西斯。

模里西斯总理贾诺斯（Pravind Jugnauth）原本可望在协议达成后轻松连任，但政治人物、外交官和记者的秘密电话录音上月在网路上曝光后，一切开始有了变数。

模里西斯电信（Mauritius Telecom）前执行长等嫌疑人在调查中被捕，当局也在11月1日宣布禁止社群媒体，直至选举结束。

此次大选攸关70席国民议会（National Assembly）的控制权，由贾诺斯领导的「社会主义战斗党」（Militant Socialist Movement）及其盟友，以及前总理蓝古兰（Navin Ramgoolam）领军的「改革联盟」（Alliance of Change）两个集团争夺。

贾诺斯8日接受「快报」（L’Express）访问时表示：「我们必定会拿下胜利。」

蓝古兰则在记者会上不甘示弱地说：「我们会在11月11日到达政府大楼。」

投票上午7时开始，下午6时结束，结果预定明天公布。

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