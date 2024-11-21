立陶宛国会表决通过左翼人士任总理 执政联盟沾反犹色彩

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（法新社维尔纽斯21日电） 立陶宛国会今天表决通过，让国会最大党社会民主党的总理候选人帕鲁克斯（Gintautas Paluckas）出任下一届总理，尽管他的执政联盟中有政党遭控涉及反犹太主义。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）预计今天稍后会晤45岁的社会民主党（Social Democrats）总理候选人帕鲁克斯，并任命他为总理。帕鲁克斯上任后将有15天时间组阁。

帕鲁克斯的任务包含提高国防支出，以及修复因民粹政党「尼穆纳斯的黎明」（Nemunas Dawn）加入执政联盟而大受打击的立陶宛声望。该党领袖因为发表反犹太言论，正在受审中。

社民党10月赢得大选、成为国会第一大党后，与其他政党商议共组中间偏左的执政联盟。该党原本的总理候选人布林克维修特（Vilija Blinkeviciute）选后不久就以年龄和健康因素为由退出，并让帕鲁克斯接任总理候选人。

但组阁过程将具挑战性，因为瑙塞达已表明他不会批准任何一位「尼穆纳斯的黎明」党员出任部长。根据先前达成的联合政府协议，「尼穆纳斯的黎明」可掌控农业、环境以及司法等部门。

「尼穆纳斯的黎明」主席泽马塔帝斯（Remigijus ?emaitaitis）去年在脸书上发表反犹太言论，遭宪法法庭裁定他煽动仇恨，违反议员的就职宣誓论而违宪。如今该党受邀加入执政联盟，引发各界质疑是否恰当。

泽马塔帝斯则否认对他的指控，并表示他支持打击反犹太主义。他近日在社交媒体的言论似较收敛。承审法官尚未对他涉入的案件做出判决。