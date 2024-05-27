立陶宛总统瑙塞达连任 曾入共产党今坚定反俄挺乌

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（法新社维尔纽斯26日电） 今天赢得连任的立陶宛中右翼总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）曾是银行家，他在自己的首个任期内确立了亲欧洲联盟（EU）和坚定支持乌克兰的立场。

育有2子的瑙塞达身高近200公分，数十年来以经济专家身分上遍电视节目，让他成为家喻户晓的人物。在重大政策上，他以立场温和着称。

根据部分官方开票结果，瑙塞达以超过75%的得票率轻松获胜。

一名67岁女性退休选民投给瑙塞达后告诉法新社：「对我来说，他是个聪明人，会说多种语言、受过良好教育，银行家出身，而且他真的很有总统的架式。」

拥有280万人口的北大西洋公约组织（NATO）和欧盟成员国立陶宛担心，一旦莫斯科赢得对乌克兰的战争，立陶宛可能成为俄罗斯的下一个目标，而瑙塞达从不掩饰对克里姆林宫的批评。

他在2月俄乌战争周年时表示：「俄罗斯所煽动的仇恨威胁世界秩序，也威胁我们每一个人。」

然而，批评者认为，瑙塞达之所以得民心，是因为他坚持中间立场，不愿辩论有争议的政策问题。

他对同性恋权利也抱持保守观点，过去曾表态反对同性伴侣收养孩子。

瑙塞达1964年出生于苏联占领的立陶宛波罗的海港口克莱佩达（Klaipeda），80年代在维尔纽斯大学（Vilnius University）修读当时还带有浓厚共产主义色彩的经济学。

1990年立陶宛宣布脱离苏联独立后，他负笈德国曼罕大学（University of Mannheim）深造，后来他说，这段经历对其见解产生长远影响。

2023年，当地媒体报导，瑙塞达曾在1988年至1990年间加入共产党。

瑙塞达后来表示，那是「年轻时犯的错」，还说当时是为追求学业才会入党。

瑙塞达说：「当时我是个雄心勃勃、愚蠢又顽固的年轻人，我甚至罔顾母亲的反对与劝阻。」

瑙塞达经济立场左倾，强烈支持福利国家，并选择对企业增税，以为政府最近提议将国防预算提高到国内生产毛额（GDP）3%的计画提供财源。

瑙塞达也是乌克兰的坚定支持者，特别是在莫斯科2022年2月入侵乌克兰之后。

他活力充沛，有次甚至因为没人陪他踢足球，要求保镳陪他踢。

他也曾在访谈中透露自己是沙威玛店的常客。

瑙塞达精通英语、德语和俄语，兴趣是下西洋棋和收集珍本书。