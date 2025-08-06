立陶宛遭俄无人机侵扰 请北约协助强化防空

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（法新社维尔纽斯5日电） 立陶宛透露上周一架飞入这个波罗的海国家领空的俄罗斯军用无人机载有炸药后，立陶宛今天请求北大西洋公约组织（NATO）协助强化其防空系统。

立陶宛外交部长布德里斯（Kestutis Budrys）表示，这起事件只是近期多起类似事件之一，并称这些情况是「俄罗斯对乌克兰侵略扩散至北约领土的警讯」。

布德里斯表示，他已致函北约秘书长吕特（Mark Rutte），请求「立即采取行动强化立陶宛的防空能力」，其中包括由北约盟国进行空中巡逻。 立陶宛国防部长萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）表示，立陶宛正组建机动小组以因应无人机威胁，并部署「配备短程武器的防空部队」。

这架无人机于7月28日自立陶宛邻国、也是克里姆林宫盟友的白俄罗斯飞入，当时有人看到这架无人机飞越首都维尔纽斯（Vilnius）部分地区。 俄罗斯发射飞弹与无人机攻击乌克兰时，飞行路径经常穿越白俄罗斯上空，而白俄罗斯也是俄国2022年发动全面入侵行动时的发射点之一。

这架无人机最终于8月1日在一处军事训练区被寻获。立陶宛官员表示，研判这是一架名为「非洲菊」（Gerbera）的无人机，主要用于攻击与侦察任务。