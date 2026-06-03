精密地下隧道穿越美墨边境 走私价值14亿元可卡因

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（法新社洛杉矶2日电） 美国官员表示，调查人员发现一条用于走私价值逾4500万美元（约新台币14亿元）可卡因的秘密隧道，这条设计精密、长达数百公尺的地道穿越美墨边境，通往加州一家零售商店。

这条地下通道深入地底约16.8公尺，全长约590公尺，高达1.4公尺，从墨西哥蒂华纳市（Tijuana）一路延伸至美国加州圣地牙哥奥塔伊梅萨入境口岸（Otay Mesa Port of Entry）一家商店。

美国调查人员指出，这条隧道配备轨道与通风系统、电力设施及加固墙体，使用液压升降装置进出。

美国司法部公布的影片显示，这条隧道看似凿于岩层之中，入口处有设计良好的混凝土阶梯，并铺设混凝土地面。

美国国土安全部毒品执法调查人员耗费数月时间，在美国边境监控一家名为Buy 4 Less的零售商店周边人员进出情况。 执法人员在突袭行动中，查获超过1000公斤可卡因，研判这批毒品是透过这条地下隧道运输。

美国边境巡逻官员德拉托瑞（Justin De La Torre）表示：「犯罪组织持续设法利用我们的边境，但他们低估了我方人员守护边境的决心。」

他说：「这条隧道曝光，证明我们强大的合作关系，以及两国执法单位坚定不移的承诺。」

目前已有4人遭起诉，其中包括2名圣地牙哥居民与2名墨西哥人，罪名涉及毒品走私。

美国司法部指出，自1993年以来，当局已在加州南区发现99条地下通道，其中28条结构精密，最近一次在此地区发现可运作隧道是在2022年。（编译：刘文瑜）