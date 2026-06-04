索马利亚总统延任争议 摩加迪休夜间爆冲突

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（法新社索马利亚摩加迪休4日电） 法新社记者报导，索马利亚首都摩加迪休（Mogadishu）昨夜枪声大作，今晨仍烟硝弥漫，政治派系在预定举行抗议活动前爆发激烈冲突。

索马利亚总统穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）5月中宣布将原定5月15日到期的任期延长一年，使得索马利亚陷入新的政治危机。

反对派和区域领袖纷纷反对此举，原定今天在摩加迪休举行示威活动。

然而根据法新社当地记者说法，反对派领袖昨天陆续进城准备示威时爆发冲突，整夜传出断断续续的枪声。

警方表示，他们对「对首都部分地区发动迫击炮攻击的全副武装民兵」展开「大规模安全行动」。

前总理海尔（Hassan Ali Khaire）表示，他昨天遭到政府军攻击，当时他从机场周边高度戒备的绿区基地移至市区住所，准备参加抗议活动。

海尔昨晚在社群媒体发文说「任期已届满的总统麾下部队对我们发动攻击」，还说他们原本准备参加今天的「和平示威」。

法新社记者拍摄到海尔住所附近的霍尔瓦达格区（Howl Wadaag）居民惊慌逃窜，背景传出枪声巨响。

目击者告诉法新社，他们看到武装反对派与索马利亚警方爆发冲突。

根据目击者说法，前总统夏立夫（Sharif Sheikh Ahmed）在靠近利多海滩（Lido Beach）一带的寓所附近也传出枪声。

穆哈莫德一直试图推动索马利亚走向民主选举，取代以部族长老为基础的制度。

穆哈莫德主张，国会3月通过新宪法为选举建立架构，当时赋予他额外一年的任期。

然而由于国内部族对立严重，大部分地区又受伊斯兰主义叛乱组织「青年党」（Al-Shabaab）控制，除了少数地方外，选举筹备几无进展。

反对派与区域领袖强烈反对穆哈莫德的计画，认为这是企图集中权力。