索马利亚热闹海滩遭遇恐怖攻击 造成至少32死63伤

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（法新社摩加迪休3日电） 索马利亚警方今天表示，首都摩加迪休的一处热闹海滩昨晚遭到伊斯兰主义组织「青年党」的好战分子袭击，造成32死、数十人受伤。这是数月来当地死亡最惨重的攻击行动之一。

警方和目击者表示1名自杀炸弹客在摩加迪休（Mogadishu）的利多海滩（Lido Beach）旁引爆炸弹，随后数名枪手涌入扫射。

利多海滩是索马利亚商务人士和官员的热门休憩地，也是先前几场攻击发生地点。

警方发言人哈山（Abdifatah Adan Hassan）在记者会上表示：「这起攻击造成至少32名平民死亡，另外约有63人受伤，有些人伤势严重。」

索马利亚警察欧玛（Mohamed Omar）指出：「残忍的恐怖分子随机射击民众，我沿着海滩看到7具遗体，也有些人受伤，不过大多数民众已被警方救出。」此外他未提供更多细节。

目击者说，爆炸发生时，海滩上有许多人；他们并描述之后枪手如何进行攻击。目击者阿里（Abdilatif Ali）表示：「大家都惊慌失措，搞不清楚正在发生什么事，因为爆炸后很快传出枪响。」

他还说，当时人们想办法就地找掩护或逃离现场，「我看见（地上）散布许多人，有些人已经死亡，有些人则受伤」。