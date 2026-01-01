索马利兰否认将接收巴勒斯坦人、让以色列设基地

（法新社奈洛比1日电） 索马利亚总统指控索马利兰同意安置流离失所的加萨巴勒斯坦人，或是允许以色列在当地设立军事基地，藉此换取以色列承认其独立。这番说法今天遭到索马利兰政府否认。

以色列上周正式承认位于非洲东北部、与台湾相互承认主权地位的索马利兰（Somaliland）为「独立且具主权的国家」，这项做法在索马利亚全境引发抗议。

索马利亚总统穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）昨天援引情报向半岛电视台（Al Jazeera）表示，索马利兰已接受以色列开出的3项条件：安置来自加萨（Gaza）的巴勒斯坦人、让以色列在亚丁湾（Gulf of Aden）设立军事基地，以及加入亚伯拉罕协议（Abraham Accords）实现与以色列关系正常化。

索马利兰外交部否认前两项条件。

外交部在社群平台X发声明指出，「索马利兰共和国政府严正驳斥索马利亚总统关于安置巴勒斯坦人或在索马利兰设立军事基地的不实说法」，与以色列的协议「纯为外交性质」。

声明补充道：「这些毫无根据的指控旨在误导国际社会，破坏索马利兰外交上的进展。」

分析人士指出，与索马利兰结盟对以色列来说特别有益，因索马利兰靠近曼德海峡（Bab el-Mandeb Strait）战略要地，又接近叶门叛军「青年运动」（Houthi）。

青年运动获得以色列的宿敌伊朗撑腰。自加萨战争爆发以来，青年运动曾多次攻击以色列。

索马利兰于1991年单方面宣布独立，至今远较长期动荡的索马利亚其他地区稳定，并建立起自己的选举制度、货币与军队。由于一旁就是全球最繁忙的航运路线之一，索马利兰成为其他国家的重要合作伙伴。