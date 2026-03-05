红十字会：虚假讯息成灾区新敌人 威胁人道救援行动

（法新社日内瓦5日电） 红十字会今天警告，受到灾害影响的人数不断攀升，而日益泛滥的「虚假讯息」（disinformation），正削弱人道救援行动，对灾民生命安全构成威胁。

红十字会与红新月会国际联合会（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，IFRC）指出：「2020年至2024年间，灾害影响了近7亿人，导致超过1.05亿人流离失所，并夺走逾27万条人命。」

IFRC在「2026年世界灾难报告」（ World Disasters Report 2026）中指出，同一时期需要人道援助的人数增加了一倍多。

然而，IFRC强调「有害的资讯与去人性化的叙事」正不断侵蚀大众信任，危及志工与工作人员的安全。

报告称，在两极分化与充满政治色彩的环境中，中立、公正等人道原则日益遭到误解、歪曲，甚至在网路上遭受蓄意攻击。

总部位于日内瓦的IFRC秘书长恰帕盖恩（Jagan Chapagain）强调：「在我目睹的每一场危机中，资讯与食物、饮水和避难所同样重要。但当资讯错误、具误导性或遭蓄意操弄时，会加深恐惧、阻碍救援进入灾区，并造成生命损失。」

他指出，有害资讯并非新现象，但如今的传播速度与范围前所未见，数位平台已成为「谎言的温床」。

报告也提到，目前的挑战不再是资讯是否足够，而是其可靠性，且人工智慧（AI）更容易放大虚假讯息的产制与传播。