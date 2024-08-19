红毛猩猩外交计画转弯 马来西亚改称认养后留栖息地

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（法新社吉隆坡19日电） 据马来西亚当地媒体报导，大马当局调整原本打算将红毛猩猩送给棕榈油采购国的计画，改为邀请采购国认养红毛猩猩，但将红毛猩猩留在其自然栖息地。

马来西亚拟仿中国「熊猫外交」，于5月宣布将以红毛猩猩为礼物，送给棕榈油采购国，引发保育人士的强烈抗议。

根据国际自然保育联盟（IUCN），红毛猩猩属极度濒危动物，且在伐木业和农业扩张下失去栖息地，特别是油棕种植园的开辟。

马来西亚官方新闻社马新社（Bernama）及其他当地媒体报导，种植及原产业部（KPK）部长佐哈里（Johari Abdul Ghani）昨天表示，任何被认养的红毛猩猩将留在马来西亚。

根据马新社，佐哈里说：「所有保育活动将在保育价值高的棕榈油种植园林区或林地进行。」

「这些地区提供红毛猩猩自由活动、寻觅食物和繁衍的空间，没有人类介入或其他活动干扰。」

「星报」（The Star）报导，佐哈里指出，世界各地的大马棕榈油采购国可以「资助」一只或多只红毛猩猩，所获资金将被用于红毛猩猩保育计画。

他说，保育计画包括「与由专家组成的护林员团队合作，来监测这些野生动物的行踪、安全与状态。」