纪念残暴独裁受害者 阿根廷人示威警告永不再犯

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（法新社布宜诺斯艾利斯24日电） 数以万计阿根廷民众今天在首都布宜诺斯艾利斯举行1976年政变49周年抗议活动；当年政变之后，阿根廷残酷军事独裁政权崛起，约有3万人失踪。

法新社报导，在阿根廷国家纪念日（National Day of Remembrance）这天，示威民众高举火炬和失踪亲人的照片，并拉起写着「记忆、真相和正义」的布条。

示威群众喧嚷要求揭露当年真相，政府宣布，有关1976年至1983年独裁统治期间的武装部队行动情报档案将解密。

阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）被控试图粉饰独裁统治时期的一些内容。米雷伊的发言人阿多尼（Manuel Adorni）说，这些文件将移交给国家档案馆。

人权组织表示，阿根廷独裁统治下约有3万人失踪。一个名为「五月广场母亲」（Mothers of the Plaza de Mayo）的组织仍在搜寻当年失踪孩童，据说有些母亲被安全机关拘禁，孩子刚出生就被偷抱走。

「五月广场母亲」成员德卡洛托（Estela de Carlotto）今天在游行中表示，「经过长期奋战」，疑似被偷抱走的400名孩童案件中，「我们已解决139起」。

在拉丁美洲1960年代至1980年代诸多制造恐怖的军事政权当中，阿根廷独裁政权是最残暴的例子之一。

然而，米雷伊曾质疑当年失踪人数，引燃许多民众的愤怒。

示威群众中有数人举着批评米雷伊的标语。在米雷伊的撙节措施下，阿根廷人权秘书处和纪念场所都遭裁员。

群众挥舞阿根廷国旗，戴上印有「永不再犯」字样的围巾，高呼：「米雷伊，垃圾，你就是独裁。」

今天的示威活动最终和平结束。（译者：纪锦玲）