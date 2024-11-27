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纳米比亚总统大选登场 执政党面临最严峻挑战

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（法新社温荷克27日电） 今天举行总统与国会大选，执政党西南非人民组织（SWAPO）候选人、现任副总统南丁戴特瓦有望成为该国首位女性领导人，但执政长达34年的SWAPO这次可能面临艰钜挑战。

现年72岁的南丁戴特瓦（Netumbo Nandi-Ndaitwah）有4位主要挑战者，其中包括67岁的伊图拉（Panduleni Itula），他曾当过牙医和律师，并于2020年创建「独立爱国者变革党」（Independent Patriots for Change）。

由于高失业率、长年社会不平等引发民怨，如果南丁戴特瓦无法在首轮投票赢得至少一半票数，她可能不得不进入第2轮决选。

乌普萨拉大学（University of Uppsala）北欧非洲研究所（Nordic Africa Institute）的梅尔伯（Henning Melber）表示，这是纳米比亚近代史上头一遭，进入第2轮投票可能成真。

纳米比亚拥有近300万人口，是铀和钻石的主要出口国，但这些财富带来的好处并未遍及所有人。

南非约翰尼斯堡（Johannesburg）的独立政治分析师劳伦科（Marisa Lourenco）指出，纳米比亚进行大量采矿活动，但这并未转化为更完善的基础建设，或更多工作机会。

根据最新数据，2018年，纳米比亚年龄介于15至34岁区间的失业率据估为46%，这几乎是全国平均的3倍。

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