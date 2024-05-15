纳粹屠杀纪念馆遭血手印涂鸦破坏 巴黎当局提告

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（法新社巴黎14日电） 法国巴黎的大屠杀纪念馆（Holocaust Memorial）外墙遭到血手印涂鸦破坏后，犹太组织今天谴责「仇恨号召反犹太」的行为，巴黎当局也已提出刑事诉讼。

巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）在声明中表示，「大屠杀纪念馆的正义之墙昨晚遭到破坏」，这是「难以启齿的行为」。

在纪念馆外墙的纪念碑下方，发现大约20个手印。这些纪念碑记载1940-44年纳粹占领法国期间，拯救犹太人免遭迫害的人名。

5月14日是1941年纳粹首次大规模围捕法国犹太人的周年纪念日。

法国犹太人机构代表理事会（CRIF）主席阿尔菲（Yonathan Arfi）今天在社群媒体X写道，针对大屠杀纪念馆的行为「卑鄙」、这是「仇恨号召反犹太」的行为。

法国总统马克宏也谴责此为「可恶的反犹主义」，他在X上写道，这种破坏行为「伤害了在大屠杀中拯救犹太人的人和受害者的记忆」，「面对可恶的反犹主义，法国将一如既往地坚定不移」。

法新社摄影记者看到，今天接近中午，工作人员已到现场清除涂鸦。巴黎中心1到4区的区长魏尔（Ariel Weil）告诉法新社，在许多犹太人居住、历史悠久的玛黑区（Marais），也有包括学校和托儿所在内的约10个地点被放上类似涂鸦。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）