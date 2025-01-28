纳粹集中营解放80周年 幸存者警告反犹主义再起

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（法新社奥斯威辛27日电） 少数仍在世的奥斯威辛（Auschwitz）纳粹集中营幸存者今天重返旧地，在纪念这座集中营解放80周年之际，谴责当今反犹主义「高涨」。

奥斯威辛是纳粹德国建造的最大集中营，战后成为夺走600万犹太人性命的「纳粹大屠杀」（Holocaust）象徵。在1940年到1945年之间，约有100万名犹太人和逾10万名非犹太人葬身此地。

据报导，现年86岁的幸存者佛里曼（Tova Friedman）警告，「解放的80年之后，世界再度陷入危机。猖獗的反犹主义正在各国扩散，令人惊骇」。

今年共有50名幸存者参加这场在奥斯威辛集中营大门外举行的纪念活动，另有数十名各国领袖出席，包括德国总理萧兹（Olaf Scholz）、波兰总统杜达（Andrzej Duda）、乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）、英国国王查尔斯三世（King Charles III）和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）等。

年事已高的幸存者今天稍早在营区献花，沉默不语地触摸营区的死亡之墙。有些人脖子上围着蓝白条纹围巾，象徵他们以前在集中营所穿的制服。

98岁幸存者特斯基（Turski）提醒出席纪念典礼的人士：「今时今日，我们看到反犹主义高涨，而当年正是反犹主义造成大屠杀。」

总部位于纽约的「世界犹太人大会」（World Jewish Congress）主席劳德尔（Ronald Lauder）说：「今天，所有人都必须承诺，我们在反犹主义或其他仇恨议题上永远不会保持沉默。」

主办单位决定不邀请各国政要上台致词，以将活动焦点放在幸存者身上。

主办单位也表示，这可能是最后一次看见这么多幸存者出席大型周年纪念活动。

查尔斯三世今天参访克拉科夫（Krakow）犹太社区中心时表示：「随着时间流逝，很遗憾地，大屠杀幸存者人数不断减少，因此更大的纪念责任就落在我们与尚未出世的世代肩上。」