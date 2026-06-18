纽约吉尔戈海滩连环杀手 弑8女遭判3个无期徒刑

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（法新社纽约17日电） 美国纽约长岛「吉尔戈海滩连环杀手」霍尔曼（Rex Heuermann），在坦承杀害并肢解8名女性受害者后，今天被判处3个终身监禁，且不得假释。

62岁的霍尔曼于今年4月已坦承犯下7起谋杀罪及第8起尚未被起诉的杀人案。此一连串罪行发生于1993年至2010年间，地点在纽约市附近长岛（Long Island）周边。

2010年到2011年，警方在吉尔戈海滩（Gilgo Beach）多处发现人类遗骸。此海滩位于纽约市以东约48公里处，距霍尔曼住家仅需短程车程。此案调查多年，但迟迟未能指认出犯嫌，后来启发了多部电影与纪录片。

霍尔曼今天被判处3个连续无期徒刑，且不得假释。美国媒体报导，当庭上宣判时，受害者家属也激动发表感言。

曾是一名建筑师的霍尔曼于2023年7月在纽约曼哈顿（Manhattan）办公室外被逮捕。

2022年，办案人员开始锁定霍尔曼，是因为发现其中一名受害者曾搭乘他的车，这部车登记了他的名字。

而霍尔曼本人也曾在网路上搜寻数百次与连环谋杀案相关的调查资讯，还问过「为什么长岛连环杀手还没落网？」等问题。

调查人员最终能将霍尔曼与此案联结起来，部分原因是监视小组在曼哈顿跟踪霍尔曼时，看到他丢弃一块披萨饼皮，调查人员随后从这块披萨饼皮采集到DNA证据。 （编译：纪锦玲）