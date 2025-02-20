纽约徵塞车费1月才上路 川普政府喊卡州长不满

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（法新社纽约19日电） 美国政府今天采取行动，撤销纽约州1月才开始徵收的「塞车费」。这项计画原定对进入部分市区的驾驶人收取费用，以缓解交通壅塞并为公共运输筹资。

法新社报导，纽约州州长侯可（Kathy Hochul）去年11月宣布，进入曼哈顿中央公园以南地区的驾驶人，将需支付9美元（约新台币297元）的日间通行费。这项政策在川普上任前最后一刻获得批准，于今年1月初开始实施。

运输部长达菲（Sean Duffy）致函侯可说，要撤销先前所批准的收费计画，旋即引发地方官员强烈反对。

达菲声明表示：「纽约收取塞车费的计画，对美国工薪阶层和小企业主不公。」

在纽约土生土长的川普在他的社群网站「真实社群」（Truth Social）盛赞这项举措。他在贴文中说：「塞车费已不复存在。曼哈顿和整个纽约都得救了。万岁！」

侯可则予以反击，她在社群平台X上表达对收取塞车费的支持。她说，事实证明，徵收日间通行费的做法很成功，支持人数「与日俱增」。

她写道：「我们是法治国家，不受君主统治…我们法庭上见。」

纽约大都会运输局（MTA）迅速提起诉讼，挑战运输部的命令。

MTA董事长李柏（Janno Lieber）声明表示：「纽约大都会运输局已向联邦法院提起诉讼，以确保这项极为成功的计画能持续施行，这项计画大大缓解了交通壅塞的情况，减少车流量、缩短行车时间，同时提升巴士和紧急车辆的行驶速度，却有人毫无理由地意图夺走这些好处。」（译者：纪锦玲）