纽约法官决定对封口费案宣判 川普发言人谴责

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（法新社纽约3日电） 承审美国总统当选人川普「封口费案」的纽约法官莫城今天表示，将于本月10日宣判。川普团队发言人张振熙谴责莫城决定宣判，称「直接违反最高法院的豁免权裁定和其他长期以来的法理」。

张振熙（Steven Cheung）在声明中说：「这起于法无据的案件根本不该提起，应按宪法要求立即驳回。」

他说：「必须让川普总统继续进行总统交接程序及履行重要总统职责，不受此事或任何『猎巫』（政治迫害）余波影响。」

他还说：「根本不该判刑，川普总统将持续对抗这些骗局，直到这一切都结束。」

川普被控于2016年大选前支付艳星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）封口费，藉此掩盖自己婚外情的丑闻。纽约的陪审团去年5月认定他所涉34项伪造商业纪录罪名成立。

川普主张他赢得总统大选足以抹消本案，但这项论点今天为莫城（Juan Merchan）所拒。川普仍可声请上诉法院介入，推迟本案宣判。

莫城表示，宣判当天，川普可亲自到庭或透过视讯听判。川普将在20日宣誓就职。

莫城在18页的裁定书中维持陪审团原判，否决川普律师团寻求驳回全案的各项声请。

莫城表示，他倾向于无条件释放，而不是监禁，这意味着地产大亨出身的川普不会受到任何刑罚。尽管如此，这项判决仍将使川普带着定罪纪录入主白宫。

莫城说：「在此刻表明法院倾向不做出任何监禁判决似乎是适当的做法。」他指出，检方也不认为求处刑期是「实际的建议」。