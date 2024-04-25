纽约法院推翻哈维温斯坦性侵案有罪判决

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（法新社纽约25日电） 美国纽约上诉法院今天推翻知名制片哈维温斯坦2020年性犯罪成立的判决，使得「#我也是」（#MeToo）反性骚与反性侵运动的其中一起决定性案件出现惊人逆转。

现年72岁、身败名裂的哈维温斯坦（Harvey Weinstein）2020年2月在纽约法院遭定罪，罪行包括在2013年强暴与性侵女星洁西卡曼恩（Jessica Mann），以及2006年强行对前制片助理海利（Mimi Haleyi）口交。哈维温斯坦之后被判处23年徒刑。

纽约上诉法院（New York Court of Appeals）今天以4比3裁决当年承审法官有错，采纳了名字不在诉讼中的女性的证词，并下令重审。

法官李维拉（Jenny Rivera）在主要意见书中写道：「被告有权利只承担被控罪行的责任，因此，不能仅仅为了确定其犯罪倾向，就采纳对他们过去不良行为的指控。」

联手检举哈维温斯坦不当行径的一群女性「打破沉默者」（The Silence Breakers）发布声明表示：「今天的消息不只令人沮丧，也极度不公正…但这项裁决不会减损我们的经历或事实的效力，它只是一次挫败。」

最新裁决并不影响2022年加州另一起刑期16年的强暴案判决，代表哈维温斯坦这位昔日碰不得的好莱坞（Hollywood）大咖将继续留在牢里。

奥斯卡奖得主哈维温斯坦2017年面临重磅指控，就此掀起#MeToo运动，为女性反击职场性暴力铺路。