纽西兰外长访北京 对中国军舰演习未通知表关切

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（法新社北京27日电） 纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）今天表示，纽西兰利用在北京举行的高层级会谈，对中国军舰突然部署在其西岸外海表达了关切。

中国军舰上周无预警宣布在澳洲和纽西兰之间繁忙航线下实弹演习时，数十架商业航班被迫改道。

两国抨击中国在没有提出警告情况下在塔斯曼海（Tasman Sea）演习，澳洲官员表示，当天是在接获维珍澳洲航空（Virgin Australia）一名机师示警后才得知此事。

皮特斯表示，昨天在北京会见中国外长王毅时，提出中方「未能给予我方充分通知」的问题。皮特斯正在北京进行为期3天的访问。

皮特斯会后告诉记者：「我们确实提出我方的关切，也希望我们未来能够接获更充分的警告。」

他说：「这是目前（我们特殊关系）的一个败笔，我们希望在未来能修正这点。」

皮特斯在今天发布的声明中还说，纽西兰还提出支撑亚太地区「稳定」的「国际规则」重要性。

「我们的地区和世界正面临无数挑战，包括南海和台湾海峡紧张局势加剧。」

根据中国外交部，王毅在会谈中告诉皮特斯，两国应成为互信的伙伴，并透过对话解决「一些具体分歧」。

自从一艘护卫舰、一艘巡洋舰和一艘补给油轮上周在澳洲附近的国际水域现踪以来，澳洲和亲密盟邦纽西兰一直在监视这些船舰。

官员表示，有49架商业航班本月21日被迫在实弹射击区周遭改变航线。

澳洲表示，这些演习是在国际水域进行，并承认中国的行为符合国际法。

纽西兰国防军（New Zealand Defence Force）昨天表示，这3艘中国船舰位在塔斯曼海以南的澳洲专属经济区（EEZ）内，正在往西移动。

皮特斯表示，他还提到中国去年9月试射飞弹，落在法属玻里尼西亚（French Polynesia）专属经济区附近，「大多数太平洋岛国根本没有收到警告」，纽西兰「收到的警告则很少」。

皮特斯说，中国正在考虑未来提前通知海军演习的问题。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）