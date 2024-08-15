纽西兰慈善团体误发冰毒假糖果 警方已追回29粒

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（法新社威灵顿15日电） 纽西兰警方今天表示，已追获29颗伪装成凤梨糖的甲基安非他命（methamphetamine，俗称冰毒）药锭，这些错置于慈善救济包的假糖果日前无意间误发给公众。

警方正紧急追查其他误发的假糖果。这些有鲜艳包装的假糖果，是由匿名人士捐赠给慈善机构「奥克兰城市使命」（Auckland City Mission），机构在不知情下再分送了这些糖果。

假糖果送验后，发现其中1粒含有约3公克甲基安非他命，这样的剂量可能致死。

警方试图追查多达400名可能收到假糖果的民众，同时对这起事件展开刑事调查。

根据警方，目前有2名儿童、1位青少年和1名慈善团体工作人员在尝过糖果后接受治疗，没有人出现严重症状。

据称一部分假糖果疑在脸书市集Marketplace贩售，警方同样对此展开调查。

警方认为，可能是毒贩为了不被发现，才将毒品放在这些独特的亮黄色「Rinda」糖果包装纸内。

马来西亚糖果制造商「Rinda食品工业」（Rinda Food Industries）告诉法新，其品牌遭到「误用」，且公司方面「绝不容忍在我们的产品中使用任何非法药物」。