立足瑞士 报道世界
登录

纽西兰慈善团体误发冰毒假糖果 警方已追回29粒

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社威灵顿15日电） 纽西兰警方今天表示，已追获29颗伪装成凤梨糖的甲基安非他命（methamphetamine，俗称冰毒）药锭，这些错置于慈善救济包的假糖果日前无意间误发给公众。

警方正紧急追查其他误发的假糖果。这些有鲜艳包装的假糖果，是由匿名人士捐赠给慈善机构「奥克兰城市使命」（Auckland City Mission），机构在不知情下再分送了这些糖果。

假糖果送验后，发现其中1粒含有约3公克甲基安非他命，这样的剂量可能致死。

警方试图追查多达400名可能收到假糖果的民众，同时对这起事件展开刑事调查。

根据警方，目前有2名儿童、1位青少年和1名慈善团体工作人员在尝过糖果后接受治疗，没有人出现严重症状。

据称一部分假糖果疑在脸书市集Marketplace贩售，警方同样对此展开调查。

警方认为，可能是毒贩为了不被发现，才将毒品放在这些独特的亮黄色「Rinda」糖果包装纸内。

马来西亚糖果制造商「Rinda食品工业」（Rinda Food Industries）告诉法新，其品牌遭到「误用」，且公司方面「绝不容忍在我们的产品中使用任何非法药物」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
47
29 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
18
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团