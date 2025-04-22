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纽西兰民粹政党提案 主张依生理性别定义男女

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（法新社威灵顿22日电） 纽西兰执政联盟内的1个民粹政党今天提案立法，主张强制执行男性和女性生物学定义，还痛批现有所谓「觉醒意识形态」（woke ideology）是「癌变的社会工程」。

长期主张禁止跨性别女性使用女厕或参与女子运动的「纽西兰第一党」（New Zealand First Party）表示，已将这项草案送交国会审议。

英国最高法院日前裁定女性的法律定义是基于此人的出生性别后，纽西兰第一党便展开「反觉醒意识形态」行动。

纽西兰第一党党魁、副总理皮特斯（Winston Peters）指出，国内外事件在在显示「钟摆正回归常态，证明我们是对的」。

根据该党所提法案的定义，女人是指「成年人类生理女性」，男人则是「成年人类生理男性」。

皮特斯透过声明称，这将让国家远离破坏女性保护与安全的「觉醒意识形态」。

他说：「这些法律定义是针对觉醒少数族群所推动的癌变社会工程的反击。」

他还说：「这类法案的必要性，显示出满脑妄念的左派已经把社会带到多么荒唐的地步，但我们正在反击。」

纽西兰第一党是执政联盟3个政党中规模最小的成员，目前尚不清楚这项草案是否能获得足够支持并通过。

这项法案是由1名国会议员个别提出，而非政府。目前也不确定国会是否会安排时间进行审议此案。

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