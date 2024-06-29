经济与社会变迁 美「铁锈带」不再是民主党铁票仓

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（法新社匹兹堡28日电） 美国匹兹堡等「铁锈带」（Rust Belt）城市的劳动阶级选民以往一面倒地支持民主党，但在多年经济困顿和有利于共和党的社会议题愈来愈多后，今年这些地方又成了摇摆选区。

民主党籍总统拜登已扫除重大障碍，获得美国联合钢铁工会（USW）等工会主席们的支持。

但在宾夕法尼亚州、密西根州和威斯康辛州，可能造成决定性影响的因素是究竟有多少基层劳工将无视工会领袖表态，投票给共和党籍前总统川普。在这3个州，拜登与川普的差距可能不到10万票。

力挺拜登的人提到他对工会成员的可靠支持、与宾州史克兰顿（Scranton）劳动阶级的联系，以及2021年基础建设法等立法成就。

钢铁工人勃吉斯（JoJo Burgess）在拜登的竞选广告中说：「我们听川普大谈基础建设听了4年，很多只是嘴上说说…拜登则是付诸实现。」

但美国钢铁公司（US Steel）维修工萨内塔（Rudy Sanetta）在经济和拥枪权利上较认同川普。萨内塔说：「我喜欢他对抗政客…我对另一位候选人没信心。」

匹兹堡卡内基美隆大学（Carnegie Mellon University）政治学者瑟瓦斯（Jonathan Cervas）说，劳动阶级选民「最为关键，因为他们实际上都已经表态要选川普或拜登」。

自川普踏入政坛以来，关于白人劳动阶级对民主党支持下滑的原因存在各种说法。

一些评论员认为，川普爆冷赢得2016年大选，至少有部分是对时任总统欧巴马执政和川普主打非法移民等议题之后、在种族方面出现反弹所致。

另有美国企业研究所（American Enterprise Institute）研究员泰谢拉（Ruy Teixeira）等人说，民主党在警务改革和跨性别者权利等议题上采取进步立场，疏远了文化上较保守的选民。

此外，美国联合钢铁工会宾州区负责人霍尔（Bernie Hall）说，有些工人在经历数十年产业衰退后转向川普，希望「炸掉」整个体系。

美国钢铁公司机械工巴纳（Alex Barna）一生都是民主党员，却自2016年以来两度将票投给川普，今年也打算这么做。巴纳认为川普减税以及COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发之前的美国经济良好，可在川普的功劳簿记上一笔。

巴纳的妻子海伦（Helen）拿以前还算不错的收入与现在的高通货膨胀率作对比，直言「影响我们的是收入」，「很多人想到那4年恶毒的推文…至少我们那时过得还不错」。