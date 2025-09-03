经济学者联名挺库克 反对川普撤职

（法新社华盛顿2日电） 近600名经济学者与卸任官员，今天联署声援美国联准会理事库克（Lisa Cook）。他们强调央行应有其独立性，反对川普企图将库克撤职。

这封联名公开信指出，「健全的经济政策需要具公信力的货币机构」；同时也说，「要确保货币机构具公信力，联邦准备理事会（FED）的独立性不可或缺。」

截至今天，这封联名信已有593人连署，包括多名诺贝尔奖得主及美国前政府官员在内。

联准会最近持续承受政治压力，川普不断要求降息并称联准会主席鲍尔（Jerome Powell）为「笨蛋」与「白痴」，但决策官员在观察川普关税政策对经济影响之际，仍对降息保持谨慎。

川普上周在他的社群平台「真实社群」（Truth Social）宣布立即解除库克职务，理由是她涉嫌房贷诈欺。

库克是首位出任联准会理事的非裔女性，目前正对川普的解职提告，华盛顿特区法院的法官已于8月28日举行首场庭讯。

这封公开信以川普、国会与美国民众为收信对象，批评「近期关于库克的公开言论，包括撤职威胁与她已遭解职的说法，伴随着未经证实的指控，这种作法威胁联准会独立性的基本原则，并侵蚀对美国最重要机构之一的信任」。

这封公开信的连署人包括诺贝尔奖得主戈丁（Claudia Goldin）、史提格里兹（Joseph Stiglitz）、罗莫（Paul Romer），以及曾在欧巴马政府担任白宫经济顾问委员会主席的罗莫（Christina Romer），还有拜登时期的同职务的柏恩斯坦（Jared Bernstein）。

这封公开信是由伊利诺大学香槟分校金融副教授德鲁吉娜（Tatyana Deryugina）发起。

库克面临的指控包括她在2021年同时于密西根与乔治亚两地申报主要住宅，藉此获得较佳贷款条件。但她并未被控犯罪，相关事件也发生在2022年就任联准会理事之前。

美国最高法院近期裁定指出，联准会官员只能因「正当理由」遭撤职，通常要被认定为渎职或怠忽职守。