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经营社媒天赋转化为外交手腕 川普促成伊朗以色列停火

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（法新社华盛顿24日电） 尽管中东局势依然充满不确定性，美国总统川普突如其来地宣布以色列和伊朗停火，将经营社群媒体的天赋转化为外交手腕。

在美国本月21日轰炸伊朗重要核设施后，以色列和伊朗历时12天的冲突划下句点，以色列、伊朗和川普本人都宣称取得了胜利。

川普一度因违背反对海外军事干预的竞选承诺而广受批评，但他很快就找到了脱身的办法，尽管下令轰炸伊朗，他仍将自己塑造成一名「和平缔造者」。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）中东计画资深研究员陶德曼（Will Todman）说：「我不认为以色列政府能够承受一场长期战争，但我认为其中的关键因素是川普总统。他不希望在自己任期内爆发另一场区域战争，这才是改变以色列和伊朗盘算的原因。」

在伊朗23日向驻卡达的美军基地发射飞弹后，川普昨天深夜透过社群媒体宣布以色列和伊朗停火，让他身边的幕僚和盟友感到错愕。伊朗这波攻击似乎是经过刻意安排的象徵性回应，因为那些飞弹很容易就遭击落。

川普选择不对伊朗进行报复，今天再度利用他的「网路讲坛」敦促以色列停止对伊朗发动新的攻击。

伊朗在遭遇1980至1988年两伊战争以来最严重的攻击后，也需要一个台阶下。川普似乎也向饱受制裁的伊朗释出诱因，突然放松了对伊朗的「极限施压」，称中国可以继续向伊朗购买石油。

陶德曼说，在以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）对川普的介入表示赞扬后，川普今天的警告也可能向他传达了美国支持的限度。

●成果为何？

川普盛赞自己的介入是「巨大的成功」，尽管批评人士早已警告，发动攻击可能促使伊朗暗中加快研发核弹的脚步。

川普宣称已「摧毁」伊朗的核计画，但美国有线电视新闻网（CNN）和「纽约时报」（The New York Times）报导，一份机密报告指出，美国的轰炸并未摧毁这3处核设施的核心部分。

华府智库「中东研究所」（Middle East Institute）资深研究员卡图勒斯（Brian Katulis）表示，要说这项停火能否持久仍为时过早。

他说，以卡达为首的波斯湾阿拉伯国家展开大量静默外交，努力让中东地区恢复平静。

卡图勒斯谈到这些波斯湾国家时说：「川普高调运用他的网路影响力来试图约束以色列和伊朗的行动，但相比之下，这些国家持续扮演的实质角色才是关键。」

曾在前总统柯林顿（Bill Clinton）任内负责中东事务的卡图勒斯说，川普政府的战术性军事行动，结合「大量战略沟通」，反而让美国民众及全球行为者感到困惑，「我们到底想达成什么目标？」

●在国内展现影响力

某种程度上，川普的外交手腕在国内展现了明确、即便是短期的效益。

现为智库「昆西尽责经纶研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）成员的谢琳（Annelle Sheline）说，对川普而言，执行停火协议至关重要。

谢琳指出，以色列曾在停火期间轰炸黎巴嫩与加萨走廊（Gaza Strip），尼坦雅胡认为自己享有「美国的无条件支持」。

她说：「川普证明了只要他想，他就能约束以色列。现在，他也必须采取同样的方式，坚定支持加萨停火。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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