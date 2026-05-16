结束访中 川普对台湾独立提出警告

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（法新社北京16日电） 美国总统川普15日在结束对中国的访问后，警告台湾不要走上台独路线。在14日与中国国家主席习近平的峰会时，习警告川普处理台湾问题务必慎之又慎。

川普结束这次赴中国的国是访问时，宣称达成「极佳」的贸易协议，但细节仍不明确，此外他在与中国就解决伊朗战争僵局方面似乎也未取得重大突破。

川普邀请习近平于9月回访华盛顿，显示双方有意让全球两个最大经济体之间的摆荡关系寻求稳定。

在习近平关切的核心议题上，川普摆明反对台湾宣布独立，并质疑美国应在台湾因独立而遭攻击时防卫台湾。

他在接受福斯新闻频道《与 Bret Baier 特别报导》访问时说：「我不希望有人去宣布独立。你也知道，如此我们就得跋涉9500英里去打场战争。我没打算这样。」

川普说：「我希望他们能冷静下来，我也希望中国能冷静下来。」

「我们不希望发生战争，如果能维持现状，我认为中国也会接受。」

美国根据台湾关系法，有义务向台湾提供防御性武器，但对于美国是否会出兵协防台湾则采取模糊立场。

习近平在14日川习会开场就针对台湾议题提出警告，告诉川普，在这一敏感议题上若发生误判，可能引发美中「冲突」。