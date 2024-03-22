维权人士在UN人权理事会悼念曹顺利 无视中国阻挠

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（法新社日内瓦22日电） 中国今天试图阻挠维权人士在联合国人权理事会发表针对已故异议人士曹顺利的声明，但西方各国捍卫发言权，维权人士得以顺利发言悼念曹顺利。

多名联合国人权专家本月14日共同发表声明称，从2008年12月起，一些人权维护者倡议并要求参与编写中国为2009年和2013年联合国人权理事会普遍定期审议所提交的国家人权报告，曹顺利就是这些人权维护者的一员。

声明指出，曹顺利2013年9月14日在北京首都国际机场被捕，当时她正试图飞往日内瓦参加一场非政府组织活动，这场活动于联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）召开会议期间举行，旨在探讨非政府组织与联合国人权机制的合作。

声明还提到，据信曹顺利被拘禁时遭受酷刑、虐待，以及当局未能提供及时和充分的医疗服务，她的健康状况严重恶化，直至2014年2月19日，曹顺利才被送医救治，同年3月14日，她在医院去世，享年53岁。

中国今天则于联合国人权理事会，以程序规则反对一份代表数十个人权组织悼念曹顺利的声明。

一名未透露身分的中国维权人士说：「曹顺利的勇气激励了全球维权人士。」

这位维权人士代表37个非政府组织发言，包括国际特赦组织（Amnesty International）、人权观察（Human Rights Watch）和国际人权服务社（International Service for Human Rights），她短暂为曹顺利默哀。

中国代表随后要求发言，批评非政府组织人士利用发言时间「默哀并挑起对抗」，并请求人权理事会主席停止她的干扰。

但欧盟、美国、加拿大和英国一起捍卫了非政府组织的发言权。

联合国人权理事会主席兹尼贝尔（Omar Zniber）则说，程序规则需要厘清，最终仍允许这名非政府组织人士完成发言。

她继续说：「亲爱的曹大姐，安息吧，黑夜的尽头会有光明。」全场响起热烈的掌声。