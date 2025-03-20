绿色和平组织败诉 判赔美国油管商218亿元

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（法新社华盛顿19日电） 美国北达科他州陪审团今天下令绿色和平组织（Greenpeace）支付高达新台币218亿元的赔偿金。

这起备受关注的诉讼是由美国一家油管商「能源运输」（Energy Transfer）提起，引发外界对言论自由的高度关切。

此案核心是达科他输油管的兴建。2016年至2017年，北达科塔州「立石苏族部落」（Standing Rock Sioux Tribe）领导美国史上最大规模的反化石燃料抗议活动之一，盼能阻止计画进行。

示威活动导致数以百计人被捕与受伤，并引起联合国注意，联合国对原住民主权恐遭侵害表示担忧。

这项判决对于倡导环保的绿色和平组织是一项重大法律打击；油管商「能源运输」（Energy Transfer）指控绿色和平组织在近10年前备受争议的达科他输油管（Dakota Access Pipeline）建设期间，策划暴力行动并诽谤公司。

能源运输否认有任何压制言论的意图，还说乐见这项判决。陪审团裁定绿色和平组织的3个实体必须赔偿逾6.6亿美元（约新台币218亿元），罪名包括非法侵入、滋事骚扰、共谋与剥夺财产使用权。

能源运输表示：「我们要感谢法官和陪审团，为此次审判投入了大量时间与精力。」

「我们虽然很高兴绿色和平组织将为他们的行径负责，但这实际上是曼丹（Mandan）与整个北达科他州人民的胜利，他们每天都得忍受绿色和平组织资助与培训的抗议人士带来的骚扰与破坏。」

绿色和平组织矢言要对判决结果提出上诉，并持续为环保发声。

国际绿色和平（Greenpeace International）正在荷兰对能源运输提起反诉，指控这家公司利用骚扰性诉讼压制不同意见，庭讯定于7月2日举行。

在长达数年的法律攻防中，能源运输执行长华伦（Kelcy Warren）公开自己兴讼动机；这位亿万富豪同时也是美国总统川普的主要赞助者。

华伦受访时表示，他控告绿色和平组织的「主要目的」不只是为获得金钱赔偿，同时也在「传达讯息」。