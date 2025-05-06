缅甸军政府宣布新一轮停火

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（法新社仰光6日电） 缅甸强震后，人道停火期限已过多日，军政府今天宣布震后新一轮停火。前一轮停火期间，军政府遭控持续进行空袭，违反协议内容。

缅甸中部城市瓦城（Mandalay）3月28日发生规模7.7强震，夺走近3800条人命，并造成数以万计人流离失所。如今随着夏季即将到来，雨季也将逼近。

监督机构表示，军政府的空中轰炸行动违反4月提出的首次停火协议。英国非营利独立机构「资讯韧性中心」（Centre for Information Resilience，CIR）共纪录到65起空袭行动，其中不少发生在地震灾区。

军政府新闻小组发布的声明指出，最新的停火是为了「持续进行重建和复原工作」，将维持至5月底。

军政府也警告目前交战中的少数民族武装团体和反军政府战士，若他们发动攻势，军方仍会反击。

要求匿名的驻东部克伦邦（Karen）军官告诉法新社：「我们必须发动空袭，来保护城镇和民众的生命安全。」

上次停火期间，军政府部队屡次与反对势力在克伦邦1条通往泰国重要贸易路线上的城镇展开激战。

在遭包围的炯多镇（Kyondoe），居民表示：「我们虽不像地震灾民一样失去家园，但却因为战事而有家归不得。我们很害怕空袭。」