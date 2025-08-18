缅甸军政府宣布12/28举行大选 内战未歇遭批闹剧

（法新社仰光18日电） 缅甸军政府今天表示，承诺已久的国会选举将于12月28日举行。尽管内战激烈导致大部分地区不在军政府控制之下，国际观察员也批评这次选举是一场闹剧，军政府照样推动大选。

自2021年军方以选举舞弊为由推翻翁山苏姬领导的文人政府以来，缅甸持续陷入内战。内战已造成数以千计的人死亡、逾半数缅甸人陷入贫困以及超过350万人流离失所。

根据缅甸联邦选举委员会（Union Election Commission）发表的声明，上下议院的第一阶段多党民主大选将于2025年12月28日周日举行，后续阶段的投票日期将另行公布。 缅甸军政府宣称选举是结束冲突的一种方式，并向愿意在投票前放下武器的反对派战士提供现金奖励。 然而翁山苏姬仍被监禁，许多在政变中遭罢黜的反对党议员抵制选举，联合国一名专家更将此次投票称为旨在粉饰持续军事统治的「舞弊」。 缅甸大部分地区已不受军方控制，由众多亲民主游击队和强大的民族武装组织管理，他们已承诺在其势力范围内阻止选举举行。 军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）目前以代理总统身分统治缅甸，同时兼任军队总司令。在缅甸独立后的大部分历史中，军方掌握国家政权。 专家分析，本次选举很可能让敏昂莱继续掌握对任何新政府的实际控制权。