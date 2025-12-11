缅甸军政府空袭若开邦医院 至少31死68伤

（法新社缅甸若开邦妙乌11日电） 缅甸军政府在本月底举行大选前，增强攻击若开邦（Rakhine state）的力度。昨天傍晚若开邦妙乌一家医院遭到军方空袭，一名现场救援人员今天表示，超过30人罹难。

冲突监控团体指出，缅甸军方自2021年发动政变，终结10年民主实验爆发内战以来，军方每年持续加大空袭反抗军控制地区的力道。

军政府规划自12月28日开始举行选举，并宣称这次投票将为战事带来「出口」，但反抗军誓言将阻止军方在其控制区内举办选举，军政府则试图夺回这些区域。

目前几乎整个若开邦由若开军（Arakan Army，AA）掌控。这支少数民族分离武装部队早在军方发动政变、推翻民主领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）所领导的文人政府前，便已活跃于当地。

若开军卫生部昨天晚间发布声明指出，大约晚间9时空袭发生时，医院内有10名病患因空袭而「当场死亡」。

现场救援人员韦洪昂（Wai Hun Aung，暂译）指出，军方战机昨晚轰炸缅甸西部与孟加拉国接壤的若开邦妙乌（Mrauk-U）综合医院。

他说：「情况非常惨烈。目前我们已确认有31人死亡，预计死亡人数还会增加。另有68人受伤，而且伤者会越来越多。」

缅甸军政府发言人对这起空袭事件，暂无评论。