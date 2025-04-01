缅甸军政府：强震罹难恐逾3000人

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（法新社曼谷1日电） 缅甸强震迄今已造成2719人罹难，邻国泰国也有20人丧命。曼谷倒塌的审计大楼证实有13人丧生，但仍有74人下落不明。

缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）今天在电视演说中表示，这起强震已造成该国2719人丧生，估计这个数字将突破3000人。他还说，这起强震造成4521人受伤，另有441人下落不明。

在泰国，首都曼谷兴建中的审计大楼因强震倒塌，搜救人员持续加紧脚步搜救生还者，但如今情势愈来愈不容乐观。

在现场指挥志愿搜救工作的斌（Bin Bunluerit）表示：「瓦砾堆下约有70具遗体…我们希望有1、2个人会奇迹般地生还。」

曼谷副��长塔维达（Tavida Kamolvej）表示，扫瞄仪已侦测到瓦砾堆下的疑似6人，但他们毫无动作，也没有生命迹象。她表示，境内和国际专家正研究如何安全抵达这6人所在之处。

倒塌大楼现场已证实有13人丧生，使得这起地震在泰国的死亡人数来到20人，不过现场仍有74人失踪。

联合国人道事务协调厅（OCHA）表示，在灾情惨重的缅甸瓦城（Mandalay）地区，有50名孩童和2名教师因幼稚园建筑物倒塌而丧命。

国际救援委员会（International Rescue Committee）表示，在震央附近的瓦城等地，避难处所、粮食饮水和医疗资源无一不缺。

驻瓦城的国际救援委员会人员在报告中指出：「经历强震之后，惊恐的民众现在很害怕余震，只能露宿街道或旷野。」

国际特赦组织（Amnesty International）要求军政府允许救援进入反抗势力掌控地区。反抗组织则称，震后军政府仍持续进行空袭。

泰国官员表示，本周稍晚将依原订计画在曼谷举行区域领导人会议，敏昂莱可能透过视讯方式出席。