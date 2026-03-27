缅甸军方领导层有变 或为敏昂莱出任总统铺路

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（法新社缅甸首都奈比多27日电） 缅甸军政府示意，今天举行的年度阅兵典礼结束后，军方领导阶层将有变动。这项行动可能为现任军政府领导人、国防军总司令敏昂莱成为正式总统铺路。

缅甸政府今天将在首都奈比多（Naypyidaw）举行年度军人节阅兵典礼，数千名士兵将参与，敏昂莱（Min Aung Hlaing）也会在典礼上发表他鼓舞士气的例行年度演说。

敏昂莱2021年推翻诺贝尔和平奖得主翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）所领导广受欢迎的民选政府，将她拘禁并解散其政党，引发内战。此后敏昂莱以独裁手段统治至今。

亲军方的缅甸政党今年稍早在军政府监督下举行的国会选举中轻松获胜，新国会预计下周启动总统遴选程序。监督民主的观察团体指出，这场选举为了排除反对势力而经过精心安排。

缅甸国营报社「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar）报导，敏昂莱的副手索温（Soe Win）昨天在一场官方晚宴上表示，军人节阅兵典礼结束后，军方将有「领导阶层变动」。

依照缅甸宪法，敏昂莱若要出任总统，必须先辞去军职，因此索温的发言令人更加预期敏昂莱将成为总统。

敏昂莱目前已是缅甸代理总统，若他当上正式总统，将更加证实批评人士的说法，也就是军政府举行选举、表面上将权力交给新政府，实际上只是让政权披上民选外衣再回到自己手中。