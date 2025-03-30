缅甸大地震 IFRC吁募款逾37亿元助灾民

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（法新社日内瓦30日电） 红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）今天紧急呼吁募集1亿瑞士法郎（约新台币37亿7000万元），来协助缅甸震灾的灾民。

全球最大规模的人道援助网络IFRC指出，缅甸中部城市瓦城（Mandalay）附近28日发生震矩规模7.7强震，造成严重灾损，当地的援助需求与时俱增。

IFRC的声明写道：「为扩大援助规模，IFRC紧急呼吁筹集1亿瑞士法郎来协助10万人（2万户家庭），在未来24个月内提供挽救性命的救济以及早期复原支持。」

声明提到，未来几周气温会持续上升，雨季也将到来，「在后续出现危机之前」，受灾社区亟需稳定下来。

IFRC亚太主任马修（Alexander Matheou）表示：「这不只是单一灾难，更是一场堆叠在既有弱点上的复杂人道危机。」

他还说：「缅甸持续面临境内流离失所及粮食不安全等问题。这次地震恶化本已脆弱的处境，国际社会必须挺身而出，支援大胆且持久的应对措施。」

IFRC声明并提到，缅甸红十字会（Myanmar Red Cross Society）已动员受训过的志工提供协助且展开搜救。

缅甸军政府今天下午发布声明指出，强震迄今已造成国内约1700人丧生、约3400人受伤，另有300多人失踪。