缅甸展开最终投票 亲军方政党预料大胜

（法新社瓦城25日电） 缅甸今天展开为期1个月的选举最终轮投票。由于选举是由军政府把持，亲军方政党预计将大获全胜，评论家认为这只会让军队继续掌握国家大权。

缅甸长期处于军方统治之下，但过去10年文人政府领导期间，军方将领曾一度退居幕后。

这段时期在2021年的军事政变中宣告结束。当时，民主象徵人物翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）遭到拘禁，随后爆发了内战，缅甸陷入人道危机。

选举的第3阶段，也是最后一轮投票，于今天早上6时（台北时间早7时30分）在全国数十个选区展开，距离政变5周年仅剩不到一周。

法新社记者在缅甸第2大城瓦城以及仰光莱达雅区（Hlaingthaya）看到投票所开放。5年前，莱达雅区正是发生血腥镇压反政变抗议的地点。 军方承诺这次选举将把权力交还给人民，但在被反抗军组织控制的广大地区并未举行投票。

随着翁山苏姬失势，以及她所领导广受支持的政党被解散，民主倡议人士指出，这场大选的参选名单中净是军方的盟友。

一名34岁的仰光居民告诉法新社，出于安全考量要求匿名表示：「我对这次选举不抱任何期望。我觉得事情只会继续拖延下去。」

联邦团结发展党（USDP）成员多为退役军官，被分析人士视为军方傀儡，在选举前两阶段中，赢得下议院逾85%的选举席次，以及上议院2/3的席次。