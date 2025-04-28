缅甸强震满月近3800人丧生 内战及雨季引人忧心

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（法新社仰光28日电） 缅甸上月28日发生该国逾1世纪来所经历最强地震，到今天已满1个月。尽管军政府出于人道因素宣布内战停火，军方持续进行轰炸，同时数以千计强震幸存者仍住在临时避难所中。

美国地质调查所（United States Geological Survey）的资料显示，缅甸地震震矩规模达7.7，是1912年来震央位在缅甸陆地的最强地震。根据官方统计，地震导致近3800人丧命，且这一数据每日仍持续攀升。

缅甸人口第2大城瓦城（Mandalay）是重灾区，当地的公寓、茶馆、饭店和宗教设施被夷为平地或严重受损。

一位要求保持匿名的瓦城居民说：「（地震）已经过了1个月，但我们仍忙着挽回损失。」

随着雨季接近，仍有数以万计民众无家可归，援助机构警告将有重大挑战到来。

红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）驻缅甸代表处处长库里（Nadia Khoury）告诉法新社：「人们极度担心将下来几周会发生什么事。」

缅甸军方2021年政变夺权引发内战，不过军方宣布本月2日起停火，以利救援工作进行。

但英国非营利独立机构「资讯韧性中心」（Centre for Information Resilience, CIR）的监测人员自那时起记录到，缅甸军方发动了65次空袭。

当地居民告诉法新社，缅甸西北部实皆省（Sagaing）德巴因镇（Tabayin）郊区一座村庄23日遇袭，造成5人丧生、8人受伤。这座村庄位于震央西北方100公里处。

缅甸东部居民也表示，反对派武装团体在休战期间发动攻势，试图夺取位于通往泰国且获利丰厚的贸易路线上城镇，迫使他们离开家园。缅甸内战休战期将持续至30日为止。