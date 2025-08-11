缅甸若开军杠上军政府 矢言辖区不设大选投票站

（法新社仰光11日电） 缅甸势力最强大的少数民族武装团体之一「若开军」（Arakan Army）今天矢言阻挠军政府在其控制地区举办选举。军政府声称选举是终结内战的方式，但若开军不接受这套说法。

法新社报导，2021年军事政变引发内战以来，若开军已成为反对军政府的主要势力之一，如今该组织几乎掌控整个缅甸西部若开邦（Rakhine）。

军政府上月底宣布终止政变期间实施的全国紧急状态，并将于12月举行大选。

在政变中被迫下台的民主派议员等反对团体矢言杯葛这场选举；1名联合国专家也称这场选举是个「骗局」，意图为军政府持续掌权提供合法理由。

若开军发言人凯督卡（Khaing Thu Kha）表示，若开军辖下的若开邦地区将不配合举办选举。根据冲突监测机构数据，若开邦17个城镇中，有14个在若开军掌控之下。

凯督卡在直播记者会上说：「缺乏大众支持的选举，对人民毫无益处，只会让他们更加困惑。」

他还说：「这场选举或许可以在军事委员会控制的地区举行，但不准在我们控制的地区…若开邦人民肯定没兴趣参与这次选举。」

军政府表示，已针对若开邦的14个城镇继续实施紧急状态措施，以「确保稳定、和平和法治」。