网路影片：黎巴嫩南部边境村庄 发生大规模爆炸

afp_tickers

3 分钟

（法新社贝鲁特4日电） 网路影片显示，黎巴嫩南部边境村庄发生大规模爆炸，当地官员表示，自去年以来，以色列已经摧毁了数以百计房屋。

今天在网路上广为流传后经查证的影片显示，黎巴嫩的迈斯阿贾巴（Mais Al-Jabal）同时发生十几起爆炸，许多房屋被夷为平地。

自9月底以色列派遣地面部队进入黎巴嫩南部以来，包括迈比布（Mhaibib）和奥代赛（Odaisseh）在内的几个边境村庄，从空中俯瞰也有着类似景象。

网路分享的影片中，青翠山丘上遍布的房屋在一阵灰色的尘雾中倒塌。

以色列表示，此举系针对边境附近真主党（Hezbollah）基础设施，目的是要驱离这个获伊朗撑腰的组织，让居民重返以色列北部。

市长乔凯尔（Abdul-Monhem Choukair）表示，今天来自迈斯阿贾巴的影片显示，村内一间废弃医院附近发生大规模爆炸。

自去年10月以色列与真主党展开跨境交火以来，这个地区一再遭受攻击。

乔凯尔说：「迈斯阿贾巴70%遭到摧毁。以色列敌人的目标是有系统的破坏。」

他还说，有4人受困当地等待援救，年龄介于85至90岁之间。

黎巴嫩国家通讯社（NNA）指出，以色列部队上个月至少炸毁7栋边境村庄的建筑物。

以色列第12频道（Channel 12）上个月播出的影片中，可见一名播报员与士兵同驻艾塔阿沙布（Aita al-Shaab）村时炸毁一栋建筑物。

黎巴嫩国家人权委员会表示：「以色列军队在黎巴嫩南部持续的破坏行动构成战争罪。」

国家人权委员会指出，根据以色列士兵在社群媒体分享的卫星图像与影片，去年10月到今年10月间，「至少有8座黎巴嫩村庄的许多地点遭到系统性肆意摧毁」。