罗浮宫惊天窃案 窃贼光天化日7分钟夺走8件冠饰

（法新社巴黎19日电） 法国官员与消息人士指出，窃贼今天持电动工具大白天闯入罗浮宫，仅花7分钟便窃走无价的皇冠珠宝，但在逃逸过程中却遗落一顶镶有宝石的皇冠。

有关单位在博物馆附近寻获这顶19世纪的皇冠，但皇冠已有受损情况。

这起惊天窃案是近来针对法国多家博物馆一连串盗窃事件之一，迫使罗浮宫暂时闭馆。收藏名作「蒙娜丽莎」的罗浮宫是全球参观人数最多的博物馆。

巴黎首席检察官贝库（Laure Beccuau）接受BFMTV电视台采访时表示，警方目前正在追缉由4名窃贼组成的涉案团伙。

身着军装的士兵在罗浮宫着名的玻璃金字塔入口处巡逻，经疏散的游客、观光客及路人则被管制在警戒线之外。

美国旅客奥坎波（Talia Ocampo）接受法新社访问时说：「就像好莱坞电影一样。」表示这件事实在太疯狂，「因为发生抢案而无法进入罗浮宫，会让我们永生难忘」。

法国文化部声明指出，被窃的珠宝来自收藏法国皇家珠宝的阿波罗长廊，共有8件失窃。

声明说：「两座高安全防护展示柜遭锁定，8件价值难估的文化遗产被窃。」

失窃物品包括拿破仑（Napoleon）赠与妻子路易莎皇后（Empress Marie Louise）的祖母绿钻石项炼，以及拿破仑三世（Napoleon III）妻子尤金妮皇后（Empress Eugenie）所戴的冠冕。

贝库表示，窃贼以用来破坏珠宝柜的角磨机恐吓博物馆警卫。目前已有60名调查人员投入这起案件。