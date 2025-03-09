罗马尼亚将重选总统 呼声高极右翼候选人遭禁

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（法新社布加勒斯特9日电） 罗马尼亚选务当局今天禁止极右翼推出、当选呼声高的候选人乔吉斯古参加5月重新举行的总统大选，引发他的支持者在首都布加勒斯特展开抗争。

罗马尼亚去年11月24日举行总统大选首轮投票，选前民调支持度仅个位数的乔吉斯古（Calin Georgescu）爆冷胜选而突然声名大噪。

不过宪法法院去年12月于第2轮投票前两天，以总统大选遭到俄罗斯干预，利用社群媒体平台为乔吉斯古「大规模」拉票为由，裁定首轮投票结果无效，须重新举行。

选务当局今天在声明中指出，已经正式通过「拒绝该名独立候选人（指乔吉斯古）登记」，不过没有说明理由。

乔吉斯古可以针对这项决定向宪法法院提出异议。目前在大选民调中以约40%的支持度保持领先的他，在X平台发文谴责此举「直接打击世界各地民主的核心」。

上述裁定引发乔吉斯古支持者在布加勒斯特与警方爆发冲突，约300名示威者聚集在选委会前方。

检方上周就多项指控起诉乔吉斯古，包括针对竞选经费「为不实陈述」。

否认与莫斯科挂钩的乔吉斯古将去年大选无效的裁定称为「官方政变」。近数周来也有数以万计民众针对这项裁定展开抗议。