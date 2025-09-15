The Swiss voice in the world since 1935

罗马尼亚领空遭俄无人机闯入　外长召见俄大使抗议

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社布加勒斯特14日电） 一架俄罗斯无人机在攻击邻国乌克兰时，闯入罗马尼亚的领空。罗马尼亚今天表达抗议，外交部并召见俄罗斯驻罗国大使。

几天前，当莫斯科对乌克兰发起大规模攻击时，另一北大西洋公约组织（NATO）成员国波兰曾表示，波兰击落了闯入其领空的俄罗斯无人机。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控克里姆林宫「正在测试」罗马尼亚，并意图藉这些入侵行动「将战火带进波兰和波罗的海国家」。

作为北约成员国的罗马尼亚今天稍早曾表示，莫斯科的举动已构成对黑海（Black Sea）安全的「新挑战」。

罗马尼亚外交部长托尤（Oana Toiu）宣布，就昨天国家领空被侵犯事件 ，外交部召见俄罗斯驻布加勒斯特大使利帕耶夫（Vladimir Lipaev）。

双方今晚会晤后，罗国外交部声明指出，罗马尼亚已「严正抗议此一令人无法接受且不负责任的行为，这已构成对（罗马尼亚）主权的侵犯」。

声明并说：「这类反覆发生的情事，导致区域安全威胁升高，情况也在扩大。」

莫斯科已被「紧急要求…防止未来类似违规行为」。

上周波兰也曾谴责俄罗斯无人机闯入其领空，要求莫斯科避免进一步「挑衅」。（编译：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
35
26 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
67 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1
2 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团