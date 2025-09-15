罗马尼亚领空遭俄无人机闯入 外长召见俄大使抗议

（法新社布加勒斯特14日电） 一架俄罗斯无人机在攻击邻国乌克兰时，闯入罗马尼亚的领空。罗马尼亚今天表达抗议，外交部并召见俄罗斯驻罗国大使。

几天前，当莫斯科对乌克兰发起大规模攻击时，另一北大西洋公约组织（NATO）成员国波兰曾表示，波兰击落了闯入其领空的俄罗斯无人机。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控克里姆林宫「正在测试」罗马尼亚，并意图藉这些入侵行动「将战火带进波兰和波罗的海国家」。

作为北约成员国的罗马尼亚今天稍早曾表示，莫斯科的举动已构成对黑海（Black Sea）安全的「新挑战」。

罗马尼亚外交部长托尤（Oana Toiu）宣布，就昨天国家领空被侵犯事件 ，外交部召见俄罗斯驻布加勒斯特大使利帕耶夫（Vladimir Lipaev）。

双方今晚会晤后，罗国外交部声明指出，罗马尼亚已「严正抗议此一令人无法接受且不负责任的行为，这已构成对（罗马尼亚）主权的侵犯」。

声明并说：「这类反覆发生的情事，导致区域安全威胁升高，情况也在扩大。」

莫斯科已被「紧急要求…防止未来类似违规行为」。

上周波兰也曾谴责俄罗斯无人机闯入其领空，要求莫斯科避免进一步「挑衅」。（编译：纪锦玲）