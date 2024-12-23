罗马迎禧年 重启电影景点特雷维喷泉

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（法新社罗马22日电） 义大利罗马市长嘉提叶里（Roberto Gualtieri）表示，历经3个月清理整顿，着名的特雷维喷泉（Trevi Fountain）今天重新开放。

特雷维喷泉是义大利首都正在整顿的景点之一，罗马2025年将迎接3300万为禧年（Jubilee，又称圣年）而来的朝圣者。

嘉提叶里说游客人数上限为400人，主要是为了避免像过去那般拥挤。

嘉提叶里在这座知名地标前对记者说，实施人数限制将「让每个人都能好好享受喷泉，不会出现拥挤或混乱的情况」；这项限制未来可能还会修改。

嘉提叶里也表示，市政府考虑收取适当入场费，以协助维护喷泉等作业。

罗马文化遗产负责人普雷西切（Claudio Parisi Presicce）说，整顿喷泉与市内其他主要遗址的目的是在禧年到来前，让大部分古迹得以重新开放。

特雷维喷泉是巴洛克风格的杰作，是参观人数最多的罗马景点之一。

许多在罗马拍摄的电影都以特雷维喷泉为场景，其中最经典的是义大利电影大师费里尼（Federico Fellini）名片「生活的甜蜜」（La Dolce Vita），瑞典女星安妮塔艾格宝（Anita Ekberg）与义大利男星马切洛马斯楚安尼（Marcello Mastroianni）在特雷维喷泉中嬉戏，成了电影中最知名的桥段。

特雷维喷泉今天在细雨中重新开放，吸引数以百计游客到场，许多人跟随市长，将一枚硬币扔进池中；过去每天会有1万至1万2000名游客前来参观这座喷泉。

向特雷维喷泉许愿并扔掷硬币是一项传统，市政府过去每周可藉此收取约1万欧元（约新台币34万元），这笔钱会交由慈善组织明爱会（Caritas）为穷人提供食物。