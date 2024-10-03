美东码头工人罢工第2天 拜登政府吁尽快重返劳资谈判

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（法新社纽约2日电） 美国东岸码头工人罢工今天进入第2天，更多劳工团体对这项行动表示支持。拜登政府则呼吁资方提出更优渥的薪酬条件，以在总统大选登场数周前终结这项影响深远的罢工行动。

加入「国际码头工人协会」（International Longshoremen’s Association，ILA）的约4万5000名劳工因未能与代表航运业者及码头营运商的「美国海运联盟」（United States Maritime Alliance，USMX）达成新的劳资协议，于当地时间1日凌晨展开近50年来首次大规模罢工，导致全美约半数海运业务停摆。

美国运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，这场罢工有望很快落幕。他认为港务及船务公司赚取「令人难以置信」的获利后，必须开出更优渥的薪酬条件。

东岸主要港口和墨西哥湾沿岸港口发动罢工后，布塔朱吉今天接受美国财经媒体CNBC访问时指出：「实际上，我们认为（劳资）双方在经济层面上的歧见可能没有他们所想像的这么大。」

布塔朱吉指出：「他们需要回到谈判桌上，设法解决问题、达成协议，并让这些港口恢复正常运作。」

不过，ILA发言人今天下午表示，尚未收到资方的谈判相关消息。工会高层已前往现场参与罢工纠察任务，「国际运输工人工会」（Teamsters Union）的部分成员也加入罢工行动。

USMX今天稍晚表示，希望很快就能重启劳资谈判。

美国总统拜登（Joe Biden）领导的政府已表明不打算介入罢工行动，拜登本人则强调「集体谈判权」的重要性。