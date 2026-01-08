美严封委内瑞拉石油 北大西洋扣与俄有关邮轮

（法新社华盛顿7日电） 美国今天在北大西洋扣押一艘与俄罗斯有关联的油轮，该船此前曾被美方自委内瑞拉外海一路追踪，莫斯科还为此谴责美方行径。

华府方面表示，这艘油轮属于「影子船队」，专门为委内瑞拉、俄罗斯和伊朗等国运送石油，违反美国制裁命令。即使该船有俄罗斯海军护航，美方仍然将其查扣。

这艘油轮上个月在石油资源丰富的委内瑞拉附近，曾成功阻止美方登船。不过美方1月3日在发动突袭，推翻俄国盟友的委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）。

美军欧洲司令部在社媒平台X发表声明：「该船已根据美国联邦法院签发的逮捕令，在北大西洋遭到扣押。」与此同时，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）也公开表示，美国对委内瑞拉石油的封锁「在全球任何地方全面生效」。

俄罗斯交通部则批评这项扣押行动，强调「公海水域应当保障航行自由」。

俄国外交部呼吁美方尽速让被扣船只上的俄罗斯籍船员返回，不过白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）告诉记者，他们可能会被带往美国接受司法程序。

这艘油轮日前原名贝拉-1号（Bella-1），近日已改挂俄罗斯籍并注册更名为Marinera，据报导船员还在船身涂上俄罗斯国旗。

李威特表示，美方将这艘船视为无国籍船只。