美中两大国竞逐影响力 拉丁美洲被迫选边站

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（法新社波哥大13日电） 在美国总统川普与中国的对立中，拉丁美洲已经成为重要战场，这个地区也正感受到美国逼迫选边站的压力。

中国在拉丁美洲逐步扩大影响力，被美国视为国家安全和经济的威胁，川普政府目前的因应做法是威吓多于施恩。

川普多次扬言，如果巴拿马不削弱中国对巴拿马运河（Panama Canal）的影响力，美国就要「收回」运河。巴拿马运河由美国兴建，美国有40%的货柜运输需经过此处。

川普宣布对墨西哥等盟国的钢铝产品课徵关税，中国也是间接课税目标。

白宫表示，中国制造商滥用美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA），透过墨西哥免关税将铝输入美国。

中国则谴责这种「冷战思维」，指控美国利用「压力和胁迫来抹黑及破坏」中国在拉丁美洲的投资。

曾于2006年到2013年担任墨西哥驻美大使的沙鲁坎（Arturo Sarukhan）告诉法新社：「毫无疑问，川普政府将中国在美洲的布局，视为对美国国家安全和外交政策利益的严重威胁。」

他还说：「这基本上解释了川普总统对巴拿马的外交霸凌、他的美国优先贸易政策…以及他颠覆美墨加协定的威胁。」

已经有2/3拉丁美洲国家加入中国国家主席习近平的「一带一路」基础建设计画；中国也已超越美国，成为巴西、秘鲁、智利等国的最大贸易伙伴。

川普政府目前最关注问题似乎是距离美国本土较近的中国势力，尤其是在巴拿马和美国主要贸易伙伴墨西哥。

从川普首次执政以来，若干产业的许多公司在美国关税压力下，将部分供应链移至墨西哥，中国对墨西哥的投资也随之大增。

此外，中国也深深盘据巴拿马经济；巴拿马运河有两座港口由香港公司经营，令美国坐立不安。

华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）拉美中心资深主任马尔札克（Jason Marczak）形容，巴拿马部分地区已被「中国人淹没，取代了巴拿马本土企业家」。

但美国在巴拿马的施压策略似乎也奏效，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）访问当地数天后，巴拿马就宣布退出「一带一路」计画。

沙鲁坎指出，川普对南美洲国家的威胁和批评「可能促使他们进一步投入北京的怀抱」。

举例来说，哥伦比亚左翼总统裴卓（Gustavo Petro）最初拒绝接受美国用飞机遣送移民，而遭到美方扬言祭出制裁和贸易关税，裴卓随后就宣布与中国加强关系。

马尔札克说道：「没有一个国家想介入『势不两立』的全球地缘战略之争。但当有选择的时候，美国和西方价值观会高度一致…因此美国投资会更受青睐。」